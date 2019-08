Eesti rallimees jahib EM-sarja tiitlit: vajame võitu, sest eelarve kokku saamine on väga raske 

Torn alustas hooaega plaaniga sõita edukalt juunior WRC sarjas, kuid ebaõnnestumiste tõttu Rootsis ja Korsikal otsustas Saaremalt pärit sõitja MM-arvestusest taanduda.

Seejärel on teda saatnud suur edu EM-sarjas. Ford Fiesta R2-autoga on ta koos ERC3 klassis triumfeerinud nii Lätis, Poolas kui ka Itaalias.

Ehkki EM-hooaja esimestel etappidel Portugalis ja Hispaanias Torn ei startinud, on ta homme Tšehhi algava hooaja viimase, Barumi ralli eel 116 punktiga liider. Lähim jälitaja Efren Llarena jääb maha kuue silmaga.

Tiitel omab väga suurt kaalu, sest võitja tagab tulevaks hooajaks EM-sarjas kaks võistlust R5 masinaga. "Auhind on väga magus, sest noorel sõitjal on ülimalt raske kokku saada R5 masinaga sõitmiseks piisav eelarve," ütles Torn sarja kodulehele.

Varem pole ta Tšehhi asfaltteedel sõitnud: "Olen katsetest videoid vaadanud ja olukord on sootuks teine kui Roomas. Mõnes kohas on teel kruusa, nii et tegemist võib olla minu karjääri raskeima ralliga."

Siiski arvestades Torni senist edu, on ta võistluse favoriit. Nõnda arvab ka konkurent Llarena.

"Minu eesmärk on võita ralli ja ühtlasi ka tiitel. Aga tean, et see on väga raske, sest meie tulemus sõltub eelkõige Torni esitusest," sõnas Llarena.