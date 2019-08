PÕNEV! Müstiliselt jooksnud suusastaar Johaug plaanib kaasa lüüa kergejõustiku EMil  

"Tundsin end nii kergelt ja hästi, et mõtlesin, kui ma juba paugutama tulin, siis teen seda korralikult. Joosta oli väga lõbus," ütles Johaug võistluse järel. Ühtlasi täitis ta kuhjaga tuleval aastal Pariisis peetava EMi normi.

Täna andis murdmaasuusatamise olümpiavõitja ning kümnekordne maailmameister mõista, et ta võibki end kergejõustiku EMil proovile panna.

"See on täiesti võimalik, oleks väga lõbus näha, mis saab," ütles Johaug Norra meediale. "Aga see vajaks veidi pikemat ettevalmistust. Kui teeksin natuke rohkem trenni, eriti tehnika osas, ja paneks naelikud jalga, siis võiksin joosta veel kiiremini."