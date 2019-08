Tänaku konkurent ei taha kodurallilt eemale jääda: kui vaja, maksan ise võistluskulud kinni!  

Thierry Neuville on ainus, kes Hyundai masinaga kõik rallid kaasa teeb. Ülejäänud kohtadele käib aga tihe võitlus, seni peetud üheksa etapi jooksul on võimaluse saanud kokku viis pilooti.

Sordo on kaasa teinud Mehhikos, Prantsusmaal, Argentinas, Portugalis ja Sardiinias. Neist viimasel tegi ta oma hooaja parima etteaste, tal õnnestus ralli võita, enne seda polnud ta poodiumile jõudnud.

Soome etapp jäi Sordol vahele, küll aga on ta rivis tuleval nädalal algaval Saksamaa ning septembrikuisel Türgi rallil. Hooaja viimased kolm võistlust on veel lahtised, kuid kindlasti tahaks ta kaasa lüüa kodustel Kataloonia teedel.

"Tahan Hispaanias väga sõita. Kui vaja, siis maksan ise võistluskulud kinni! See oleks traagiline, kui ma ei saaks osaleda," ütles Sordo Motorsport Newsile.

Lisaks eelnimetatuile on Hyundai rooli lastud Andreas Mikkelsen, Sebastien Loeb ja Craig Breen. Loebi võib lepingukohaselt tänavu võistelda veel ühel rallil, kuulujuttude kohaselt tuleb ta rajale Hispaanias. Breen´i ja Mikkelseni tulevik on lahtine.

Praegu on selge vaid see, et kõigil etappidel osaleb Neuville ning Saksamaal saavad lisaks talle võimaluse Mikkelsen ja Sordo.