Ott Tänaku selge siht: tahame Saksamaal kolmandat korda järjest võita! 

"Saksamaa ralli on mulle väga meeldiv. Oleme Martiniga siin kaks aastat järjest võitnud ja tahame nüüd kolmandat esikohta," ütles Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

"Aga see pole kindlasti lihtne ralli. Mullu sain siin karjääri ühe raskema võidu. Heitlus oli väga tihe, pidin algusest lõpuni piiri peal suruma. Ühe nädalavahetuse jooksul nii paljudel eritüüpi teedel kiiresti ja veatult sõita on suur väljakutse. Ilm mängib samuti suurt rolli, seda on keeruline ennustada."

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on ralli eel ootusärev. "Suurepärane tulemus Soomest tuli meile kasuks nii individuaal- kui ka võistkondlikus arvestuses. Loodame, et Saksamaal meie edu jätkub. Ott on siis võitnud kaks aastat järjest, nii et olen üsna enesekindel," sõnas ta.

Jari-Matti Latvalale pole Saksamaa ralli viimastel aastatel eriti rõõmu pakkunud, kuid varasemalt on ta Volkswageni ja Fordiga tulnud teiseks.

"Soome rallil poodiumile jõudmine tõmbas meilt pingeid maha. Eelmisel aastal olime Saksamaal pikalt teised, kuid pidime viimasel päeval katkestama. Tean, et suudame kiiresti sõita," ütles Latvala.

Kris Meeke pole Saksamaa teedega absoluutselt sinapeale saanud, parimal juhul lõpetas ta 2015. aastal 12. kohal. Sellele vaatamata on ta ootusärev.

"Pärast kruusarallisid ootan asfaltteid suure huviga. Tunnen end Toyota masinas hästi, loodetavasti õnnestub see Saksamaal tulemuseks vormida. Tegemist on väga nõudliku ralliga, kuid senise hooaja järgi suudame ilmselt konkurentsis püsida. Tähtis on tiimile hea punktid tuua," jutustas Meeke.