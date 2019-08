Rootsi rallitalent saab uue võimaluse end WRC masinaga tõestada 

Täna saabus teade, et 28aastane rallitalent istub taas Fiesta WRC masinasse septembri peetaval Türgi rallil. Hooaja algusest on Tidemandil ette näidata Monte Carlo 20. ning Rootsi kaheksas koht.

Tiimipealik Richard Millener on samuti elevil: "Suurepärane, et Pontus taas Fiesta rooli istub. Paljud, sealhulgas ka mina, on seda kaua oodanud, nii et vaatame huviga, mida ta Türgis suudab."