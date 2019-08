VIDEO | JABUR! Platsile tormanud jalgpallifänn vigastas Liverpooli väravavahti, Klopp seisab raske valiku ees

Hispaanlasest puuriluku otsustava tõrje järel tormas platsile koos meeskonnaga tähistama ka üks fännidest. Joviaalne poolehoidja libastus aga nõnda õnnetult, et tabas Adriani hüppeliigest.

"Fänn hüppas üle reklaamide, libises ning lõi teda tugevalt vastu hüppeliigest. See on paistes, kuid me ei tea kui tõsiselt," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tänasel pressikonverentsil.