Tarvasse naasnud Veideman: kusagil on mul vaja mängida, diivanil lösutades paremaks ei saa 

Mullu Raplaga liitudes ei nõustunud tagamängija, et kodumaale naasmine tähendaks automaatselt sammu tagasi. Samas, toona räägiti Raplast kui potentsiaalselt medaliklubist. Rakvere Tarvast peetakse tänavu ikkagi kindlalt tagumise otsa meeskonnaks. Kas ka praegu jääb Veideman selle juurde, et tegemist pole sammuga tagasi, vaid lihtsalt hüppelauaga?

"Jaa, absoluutselt. Kusagil on mul vaja ju mängida, sest diivanil lösutades paremaks ei saa," sõnab ta. "Arvan, et Eestis pole otseselt vahet, kust alustada."

Lisaks Tarvale käisid koondislase ukse taga kraapimas ka teised Eesti klubid. Lõpuks said Veidemani sõnul määravaks pisiasjad: Tarva puhul on plussiks kodukoha lähedus, mis on värsket perelisa arvestades vägagi tervitatav.

Küll kinnitab pallur, et suvalisest õlekõrrest ta kinni ei haara. "Mul on agendiga kriteeriumid paika pandud ning igasuguseid pakkumisi ta mulle ei ütlegi. Otseseid eelistusi mul pole, kui tingimused sobivad, siis võib minna. Elu on näidanud, et need pakkumised tulevad nii nagu jumal juhatab," sõnab ta.