WRC STATISTIKAPOMM | Ogier nopib asfaldirallidelt enim punkte, kuid jääb kiiruses Tänakule alla Toimetas Karl Juhkami , täna, 18:09

KES KEDA? Sebastien Ogier (vasakul) ja Ott Tänak võitlevad MM-tiitli pärast. Foto: Imago Sport / Scanpix

Tänavune autoralli hooaeg on vaikselt kulgemas oma lõpplahenduse poole. Hooaja lõpuni on jäänud veel viis etappi – Saksamaa, Türgi, Suurbritannia, Hispaania ja Austraalia –, millest kaks on asfaldirallid.