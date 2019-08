OH SEDA HÄDA! Kanepi modellivälimusega vastane kurdab: miks on mu kõht nii paks? 

Tänavu üheksandat turniiri alustava Kanepi jaoks on tegemist esimese matšiga pärast Wimbledonis teises ringis konkurentsist pudenemist. Bouchard seevastu on mänginud tänavu 13 turniiril, kuid koguni üheksal neist on ta langenud konkurentsist juba avaringis. Kanadalanna viimane võit pärineb sootuks veebruarist.