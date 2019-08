Infarktid hirmutavad Johaugi: hakkad mõtlema, kas see kõik on ikka seda väärt 

"See on päris hirmutav, et selline asi võib terve inimesega juhtuda. Fakt, et hästi treenitud sportlane võib samamoodi ennast sellisest olukorrast leida, on hirmutav," vahendab Norra ringhääling suusastaar Therese Johaugi sõnu.

"Õnneks oli Sondrel õla peal kaitseingel, kuid sellised juhtumised panevad ennastki mõtlema, et kas see kõik on ikka seda väärt," sõnab Johaug. "Tunnistan, et ka mina hakkasin veidi kartma. Sa mõtled sellele, kas on ikkagi tervislik ennast kogu aeg takka sundida."