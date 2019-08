Ogier tuleb Saksamaal starti kindla sihiga: tahan tiitlikonkurentsi jõuvahekordi muuta 

"Olen Saksamaal alati hästi esinenud ning korralik tulemus on mu eesmärgiks ka tänavu. Tahan tiitlikonkurentsi jõuvahekordi muuta," sõnas kuuekordne maailmameister Citroeni pressiteenistusele.

"Oleme testinud väga erinevates ilmastikutingimustes, mis on väga positiivne. Tänavu sõidetakse sõjaväebaasi katsed vastupidises suunas, mistõttu on iga testimisel läbitud lisakilomeeter äärmisel oluline.

Viimasel paaril aastal on tulnud meil seal rehve säästa, mistõttu pole seal alati täisgaasiga sõitnud. Tegemist on äärmiselt keeruliste katsetega, kus rehvi lõhkumise tõenäosus on kõrge teeserva ning tankitõkete tõttu tavapärasest suurem," sõnab 11 korda Saksamaal startiv Ogier.