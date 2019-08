GALERII | ILUS AVAPÄEV: Magnus Kirt viskas Eesti meistrivõistlustel vägeva tulemuse

Naiste odaviske võitis juunioride EMi pronksmedali omanik Gedly Tugi, kelle tulemus oli 51.11. Naiste kuulitõuke võitis Kätlin Piirimäe 14.87ga.

Naiste 100 m jooksus oli kõige väledam Õilme Võro, kellele tagas kuldmedali aeg 11,86. Meeste sprindis triumfeeris 10,69ga Karl Erik Nazarov. Naiste kolmikhüppes sai esikoha Tähti Alver - 13.37.

Enne võistlust.

27. septembril Kataris algava MMi normi loodavad täita kaugushüppaja Ksenija Balta ja odaviskaja Tanel Laanmäe. Kaugushüppes tagab Doha pileti tulemus 6.72 ja odaviskes 83.00.

Balta triumfeeris eelmisel pühapäeval Horvaatias võistkondlikul EMil vastutuules 6.52ga. „Palju oleneb sellest, kuidas tuul Tallinnas puhub. Vastutuulega on normi täitmine väga raske," ütleb 32aastase sportlase treener Andrei Nazarov, kuid tema jutust võib aru saada, et õpilase vorm on hea.

Kolm suve tagasi 85.04 visanud Laanmäe tänavune tippmark on 76.79. „Olen raskes olukorras,“ arutleb 29aastane sportlane, keda on kimbutanud jalavigastus. „MM-normi saan täita veel neljal võistlusel. Treeningud annavad lootust, et kõik on võimalik.“

Laupäeval kell 14 algava odaviske suursoosik on maailma edetabeli juht Magnus Kirt. „Üritan endast anda 110 protsenti,“ lausub Laanmäe. „Probleemid on kõrvaldatud, tähtis on teha tehniliselt häid sooritusi.“