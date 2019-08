OTSE: Kui kaugele viskab Magnus Kirt Eesti meistrivõistlustel? 

Enne võistlust.

27. septembril Kataris algava MMi normi loodavad täita kaugushüppaja Ksenija Balta ja odaviskaja Tanel Laanmäe. Kaugushüppes tagab Doha pileti tulemus 6.72 ja odaviskes 83.00.

Balta triumfeeris eelmisel pühapäeval Horvaatias võistkondlikul EMil vastutuules 6.52ga. „Palju oleneb sellest, kuidas tuul Tallinnas puhub. Vastutuulega on normi täitmine väga raske,“ ütleb 32aastase sportlase treener Andrei Nazarov, kuid tema jutust võib aru saada, et õpilase vorm on hea.

Kolm suve tagasi 85.04 visanud Laanmäe tänavune tippmark on 76.79. „Olen raskes olukorras,“ arutleb 29aastane sportlane, keda on kimbutanud jalavigastus. „MM-normi saan täita veel neljal võistlusel. Treeningud annavad lootust, et kõik on võimalik.“

Laupäeval kell 14 algava odaviske suursoosik on maailma edetabeli juht Magnus Kirt. „Üritan endast anda 110 protsenti,“ lausub Laanmäe. „Probleemid on kõrvaldatud, tähtis on teha tehniliselt häid sooritusi.“

Suure tõenäosusega näeb publik kõrgetasemelisi tulemusi ka meeste kettaheites. Mullu tippspordist taandunud olümpiavõitja Gerd Kanter ihkab Martin Kupperist jagu saada ja taas poodiumi kõrgeimale astmele astuda.

Äsja Türgis harjutanud Eesti 400 m tõkkejooksu rekordi 48,40 omanik Rasmus Mägi on üles antud nii oma trumpalal kui ka siledas 400 meetris. Spordihuvilistele oleks maiuspala Mägi ja Jaak-Heinrich Jagori duell tõketega staadioniringil. Jagori vorm on muutunud üha paremaks, eelmise nädala lõpus püstitas ta Horvaatias oma hooaja tippmargi 49,92. Mägil on seni kirjas 49,54.