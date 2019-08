OTSE: Magnus Kirt viskas Eesti meistrivõistlustel vägeva tulemuse 

Balta triumfeeris eelmisel pühapäeval Horvaatias võistkondlikul EMil vastutuules 6.52ga. „Palju oleneb sellest, kuidas tuul Tallinnas puhub. Vastutuulega on normi täitmine väga raske,“ ütleb 32aastase sportlase treener Andrei Nazarov, kuid tema jutust võib aru saada, et õpilase vorm on hea.

Kolm suve tagasi 85.04 visanud Laanmäe tänavune tippmark on 76.79. „Olen raskes olukorras,“ arutleb 29aastane sportlane, keda on kimbutanud jalavigastus. „MM-normi saan täita veel neljal võistlusel. Treeningud annavad lootust, et kõik on võimalik.“