HEA UUDIS! Robert Täht on vigastusest paranenud üllatavalt hästi 

Meeskond jõudis Istanbuli eile päeval, õhtul tehti mängusaalis ka kerge pallitrenn. Kasutasime juhust ja vestlesime koondise treeneri Rainer Vassiljeviga eelseisvatest mängudest ja koondise seisust hetkel, kus EM-finaalturniiri alguseni on jäänud veidi vähem kui üks kuu, kirjutab volley.ee.

Rainer Vassiljev. Foto: Aldo Luud

Vahepeal on puhatud, aga aktiivselt. Seis, millega mehed jõudsid kolm nädalat tagasi esimesele kogunemispäevale, oli oluliselt parem kui tavaline puhkusejärgne seis. Meie plaan oligi, et mehed näevad oma füüsisega korralikult ka individuaalselt vaeva, et saaksime esimesest päevast alustada tõsiste trennidega, mitte nagu klassikaliselt suvepuhkuselt tulles. Meeskonna füüsiline seis on praegu väga hea. Kuni selle nädala alguseni oleme põhirõhu pannudki jõutreeningule. Pallitreeningutel tegelesime tehnikaga ja mängijate individuaalsete sooritustega, nii et enne siia tulekut on meil olnud vaid kolm mängutrenni, aga see oligi meie plaan. Neid mänge siin Türgis kasutamegi niiöelda juurdeviiva osana, et mehed mängu juurde jälle viia.

Kas see tähendab, et me näeme siin Istanbulis suhteliselt nurgelist ja rabedat pallimängu?

Ega me veel täpselt ei tea mida me näeme. Viimane mänguline trenn oli oluliselt parem kui sellele eelnevad kaks, nii et saame näha kui kaugel me praegu oleme. Aga nagunii nende mängude eesmärk ongi näha pausilt tulnud mehi taas võistlussituatsioonis ja samas jaotada võimalikult ühtlaselt mänguaega, sest me peame protsessi käigus praegusest 16-mehelisest grupist valima välja need 14 meest, kes septembris EM-ile sõidavad.

Räägime mõnest konkreetsetest mängijatest veidi täpsemalt. Esiteks Robert Täht, kes jõudis vahepeal põlveoperatsioonil käia. Mis seisus Robi täna on?