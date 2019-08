VIDEO | AEGADE HALVIM REKLAAM? Cristiano Ronaldo tegi end totaalselt lolliks 

CR7 on teinud koostööd mitmete suurfirmadega, sh Nike, Samsung, EA Sports, KFC jpt. Nike'iga on pallivõluril näiteks eluaegne leping väärtusega miljard eurot. Lisada sponsorlepingutele juurde veel hiiglaslik palk põhitöö ehk jalgpalli mängimise eest ja rahast ei tohiks Ronaldol küll puudu olla.

Viimane reklaam, kus 34aastane Juventuse ründestaar osales, on pehmelt öeldes veider. Ronaldo tutvustas maailmale Singapuri ostlemisplavormi Shopee ning lausus: "Olen uhke, et saan olla Shopee reklaamnägu, sest me tahame mõlemad omal alal parimad olla."