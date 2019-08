Citroeni tiimiboss seadis Saksamaa ralliks kõrged eesmärgid: oleme probleemid lahendanud 

"Tahame pärast Soome rallil teise koha teenimist head hoogu jätkata ka Saksamaa erilisel asfaldirallil. Soovime jälle poodiumi, aga oluline on ka Sebastieni hea tulemus võitluseks MM-tiitli nimel," sõnas Budar. "Oleme pärast Korsika rallit asfalti paremini mõistma hakanud. Töötasime kõvasti, et probleeme lahendada. Tahan, et juhiksime Saksamaal."

Head kiirust loodab näidata ka Hyundai piloot Dani Sordo, kes kuus aastat tagasi Saksamaal karjääri esimese WRC võidu teenis. "See on väga eriline ralli. Seal on palju erinevaid teekatteid ja nõelasilmakurvid veinipiirkonnas. Olen Saksamaal võtnud ka mitu korda poodiumile jõudnud. Sõidan seal tavaliselt kiiresti ja seekord on sama eesmärk."