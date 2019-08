KURB: legendaarne jalgrattur suri infarkti tagajärjel 

"Suur kurbus. Mu südames on kahetsust kurbust ja nuttu," sõnas Itaalia jalgrattaliidu president Renato Di Rocco. "Jälgisin kogu tema karjääri. Olen alati teda imetlenud. Felice oli kõigi vastu hea."

Giamondi auhinnakappi kaunistavad peale kolme Itaalia velotuuri võidukarika ka 1965. aasta Tour de France'i ja 1968. aasta Vuelta tiitel. Lisaks temale on kõik kolm suurt velotuuri võita suutnud veel vaid kuus ratturit - Jacques Anquetili, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali ja Chris Froome.

Viimasel ajal on mitmed endised või praegused tippsportlased infarkti saanud ning see on muretsema pannud ka naiste suusatamise valitsejanna Therese Johaugi.