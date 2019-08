VIDEO | HYVÄ SUOMI! Teemu Pukki virutas Premier League'is kübaratriki 

Pukki lõi Newcastle Unitedi vastu kolm väravat ja aitas oma koduklubi sellega 3:1 võiduni. 29aastane soomlane skooris hooaja avamängus ka Liverpooli vastu ning on nelja väravaga hetkel liiga suurim väravakütt.

"Esimene kübaratrikk Inglismaal. Olen tõesti väga õnnelik," lausus mängukangelane. "Meil on meeskonnana väga hästi läinud, mängime ilusat jalgpalli. Väravate löömine on minu töö. Annan endast parima ja loodan, et suudan ka edaspidi skoorida."