Põhipommitaja tagasi saanud võrkpallikoondis alustas EMiks valmistumist kaotusega 

Teise geimi start õnnestus kodumeeskonnal selgelt paremini kui meie poistel ja türklased läksid kiirelt 6:1 juhtima. Ometi suutsime sammhaaval vahet vähendada. Seisul 15:15 viigistasime, aga see jäi ka geimi ilusaimaks hetkeks tablool, sest ette me vastastest siiski minna ei suutnud. Lõpu mängis Türgi taas kindlamalt ja võttis 25:20 geimivõidu. Selles geimis jäime selgelt alla servi vastuvõtul - meie õnnestumise protsent 27 vastaste 56 vastu.

„Olime kõikuvad. Ei tekkinud sellist hetke, kus kõik mänguelemendid oleks korraga toiminud,“ ütles mängu kommentaariks treener Rainer Vassiljev ja lisas: „positiivne oli see, et pikalt tõsiste mängudeta olnud Renee Teppan sai hästi hakkama, tõi korralikud punktid ega teinud endale viga. See on meie meeskonna jaoks praegu väga hea uudis.“

Eesti poolel käisid väljakul kõik mängijad. Enim punkte tõi kolmandas ja neljandas mänginud Raadik 12 (efektiivsus +6, rünnakud 11/16). Teppan tõi kahe esimese geimiga 10 (+5), Kreek 7 (+3). Kolm geimi mänginud Juhkami sai kirja 9 punkti. Meie meeskonna statistikas on vaid vastuvõtt parem kui vastastel (46% vs. 35%), kõik teised näitajad on türklastel paremad. Rünnakuprotsendid olid vastavalt 55 vs. 51, blokipunktid 11 vs. 4, serviässad 8 vs. 3.