Hollandi jalgpallilegend selgitas oma skandaalseima ülemineku tagamaid 

"Võin oma Arsenali-perioodi iseloomustada kui abielu," sõnas ta. "Olin oma abikaasa, Arsenaliga, koos kaheksa aastat. Aga pärast kaheksat aastat tüdines ta lihtsalt minust ära. Need on lihtsad faktid. "

"Kui Arsenal lööb sulle lauale uue lepingu, siis on tavaline, et te näete asju erinevalt, aga kui Arsenal isegi ei paku sulle uut kontrahti...

"Inimesed ei tea sageli, mis toimub kulisside taga. Mis põhjustel üleminekud tegelikult toimuvad. Valida saab ainult laual olevaid variante, see on fakt. Ja üks fakt oli see, et Arsenal lihtsalt tüdines minust. Sellest saigi kõik alguse – nad ei pakkunud mulle uut lepingut."