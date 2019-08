Toyota ja Tommi Mäkineni radarile kerkis uus nimi: olen temast väga huvitatud! 

Mäkinen sõnas Marcale, et hispaanlane Dani Sordo on väga tugev kandidaat. "Olen temast väga huvitatud. Kinnitan teile, et ta on meie nimekirjas väga kõrgel. Ta on suurepärane inimene ning väga stabiilne sõitja," lausus soomlane. "Analüüsime pärast Saksamaa rallit põhjalikumalt, milline tee sõitjate osas valida."