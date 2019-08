Tommi Mäkinen kiitis Tänakut taevani 

Ott on väga tahtejõuline. Ta teab väga hästi, mida tahab ja tal on väga korrektne tööeetika. Ta on alati väga keskendunud. Ta on väga kiire, väga tark ja teda on keeruline alistada. Ta mõistab auto hingeelu suurepäraselt ja teab, mida on vaja, et sellest maksimum välja võtta. See säästab mehaanikuid ja rehve. Ta on isegi tugevam kui mina olin Mitsubishi Lancer Evo 4-ga."