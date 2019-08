Värske Eesti meister Kirt saavutas Birminghami hirmtugevas konkurentsis 3. koha 

Nii tihe võistlemine on omamoodi väljakutse, kuid Kirt on sarnast olukorda ka varem kogenud ja teab, kuidas käituda. "Tuleb olla hoolas ja tehniliselt hästi visata, siis on vigastuse risk minimaalne," sõnas ta ülekannet näitava TVPlay Sportsi pressiteate vahendusel.

"Eesti meistrivõistlustel osalemine ja selle võitmine on auasi, sest see on kodupubliku ees ja ikkagi tiitel. Teemantliigal, kus on kohal maailma parimad, soovin alati konkurentsis olla."