Viljandi Tulevik tegi Hiiu staadionil Kalju vastu vinge tagasituleku 

Kalju peatreener Roman Kožuhhovski ETV otse-eetris: "Jalgpallis on vahel nii, et kui ise ära ei löö, muutud närviliseks ja hakkad vigu tegema, siis need võivad kurjasti kätte maksta. 2:0 edu on ohtlikum kui 1:0, sest üheväravalises eduseisus keskendutakse rohkem."