Mullu Saksamaal triumfeerinud Tänak: me ei saa tänavuseks aastaks endale kehvemaid eesmärke panna 

"Siin rallil tuleb kohaneda erinevate rütmidega ning ilm võib mängida väga suurt rolli. Kui asfalt on kuiv, siis on ralli isegi päris nauditav, aga märjana on see üks hooaja keerulisemaid võidukihutamisi," sõnas ta lõpetuseks.

Kris Meeke: "Olen alati Saksamaad nautinud. See on pilootidele kõva väljakutse, kuna see on justkui kolm minirallit ühes. Veiniistandused on väga tehnilised ja kitsad. Seejärel on meil niiöelda külateed, mis on justkui traditsiooniline asfaldiralli ning lõpetuseks sõjaväebaas, kus on väga katkine asfalt. See on väga keeruline väljakutse, mida väga naudin, kuna tegemist on väga kiire ralliga."