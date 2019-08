SELGITUS | Kuidas määratakse rallimaailmas karistusi?  

"Sellisel juhul poleks tal tulnud samasugune aeg nagu teistel, kes läbinuks katse puhtalt. Kui meie rallil oleks nii juhtunud, siis oleks GPS-i järgi arvutatud peatumisaeg – kaua auto tehnilise rikke tõttu seisis ning sellest tulenevalt tehtud arvestus. Selline õigus on võistluste juhil olemas," arutles Kütt miks määrasid kohtunikud prantslasele just üheminutilise karistuse.

Enim on (eestlastest) rallifänne häirinud just asjaolu, et prantslase karistus on ühe- mitte enamaminutiline. Näiteks kaheminutilise trahvi korral pudenenuks Franceschi eestlase seljataha ning Euroopa meistriks oleks ikkagi tulnud Torn.