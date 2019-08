VIDEO | Jalgpalli igatsev Mourinho puhkest intervjuu ajal nutma  

"Ma jõudsin jalgpalli juurde tänu naudingule. Ühel hetkel lihtsalt käis üks klikk. Praeguseks on see muutunud äärmiselt tõsiseks teemaks minu jaoks. Praegu, kui ma aga selle sees pole, siis ei saa ma ennast nautida. Ma igatsen jalgpalli," lausus pisaratega võidelnud Mourinho.

"See on praktiliselt esimest korda, kui mul on võimalik rahulikult asjade üle järele mõelda. Saan analüüsida rahulikult kõike ning tunnen, et olen ennast täis laadinud," sõnas ta.