Tänaku tiimikaaslane: Ott on mulle suure venna eest 

Tänavu Tšiili ralli WRC-2 sarjas ära võitnud jaapanlane on Yarisega kihutanud ka kahel Soome meistrivõistluste etapil, kuid asfaldikogemus mehel WRC-masina roolis veel puudub.

Samal teemal WRC Toyota rallimees stardib Rally Estonial uhiuue Ford Fiestaga "See on mu suur unistus ning olen väga elevil. Ma ei tunneta endal mingit survet, aga olen veidi närvis, kuna tean, et tegemist on väga tõsise ja kiire autoga. Kindlasti ei saa see olema kerge, kuid olen väga elevil," sõnas Katsuta WRC eetris.

Kuna Toyota meeskonnal oma R5 masin puudub, kihutab jaapanlane peamiselt Malcolm Wilsoni poolt Ott Tänaku ja Markko Märtini meeskonnale ehk MM Motorspordile laenatud Ford Fiestaga.

"Mu tiim on Eestist ja naudin nendega sõitmist väga. Mulle meeldib ka eesti kultuur. Tegelikult ei rääkinud ma kolm aastat tagasi üldse inglise keelt. Ainult "tere" ja "minu nimi on". Kuna elan aga praegu Soomes ning mu kaardilugeja [Daniel Barritt] on inglane, siis ta õpetab mulle lisaks rallile ka inglise keelt," jätkas jaapanlane.