Norra tippsuusataja surmapõhjuseid nuhkinud politseinikutele määrati rahatrahv 

Bergensaviseni väitel peavad uudishimulikult korrakaitsjad oma kukrut kergitama 250 euro võrra. Kui enamik politseinikest on oma süüd tunnistanud ning trahviga leppinud, siis üks mundrikandja otsustas asja kohtusse anda.

"Tegemist on lihtsa arupärimisega ning meie arvates ei ole tegemist tõsise volitustest üle astumisega. Sõltumata sellest, mis õnnetuses juhtus," sõnas mehe kaitsja Eva-Marie Stryker.

Politseinikud jäid nuhkimisega vahele majasiseselt, kuna Norra politseisüsteemis jätavad kõik korrakaitsjad endast maha automaatseid jalajälgi, et hiljem oleks võimalik kontrollida, kes mis päringuid teeb.

2010. aasta Vancouveri olümpiavõitja läks öösel pursjus peaga skuutriga sõitma, kuid jäi kadunuks. Naise surnukeha leiti Norra politsei poolt järgmisel päeval. "Ta sõitis vastu saart. See kõlab veidralt, et inimene ei suuda pimedas masinat kontrollida, aga see võib olla väga-väga keeruline. Isegi, kui tunned piirkonda," teatasid kohalikud võimud päev pärast õnnetust.