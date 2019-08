Teekond väikese imeni: kuidas spordimuuseum Madridi Reali ära võlus ja miljonite inimesteni küündis 

„Me saime oma portfooliosse väärtusliku õnnestumise, mis andis hoogu ja söakust, et korraldada eestlaste seas populaarse Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna näitus,“ selgitas Siim Randoja, kelle sõnul andis see muuseumile juurde ka rahvusvahelist staatust. „Žalgiris oli valmis kohe tulema ja olen kindel, et Reali näitusel oli selles oma osa. Real on maailma edukaim klubi, see on spordiüleselt saavutamatu tipp ükskõik kellele. Seda fakti tajuvad tõenäoliselt kõik, kellega edaspidi soovime koostööd teha. Jah, meie baas on Eesti sport ja selle ajalugu, aga tahame eestlastele näidata ka maailma asju.“