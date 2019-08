SAKSAMAA RALLI: Ogier kardab ilma, Neuville viinamarju, Meeke peaaegu kõike 

„See on väga kaunis ralli. Ainus asi, mida sõitjana Saksamaale minnes kardad, on ilm. Sest kui sajab, on väga keeruline, kuna teed on äärmiselt libedad ja mudased. Kuivades oludes on see väga nauditav võidukihutamine. Viinamarjaistandustes on kitsad teed, kus tunnetad kiirust väga hästi," rääkis Sebastien Ogier, kellel auhinnakapis on kolm Saksamaalt pärit võidutrofeed (2011, 2015 ja 2016). „Sõjaväeala on samuti meeldiv, aga selle muudab raskeks asjaolu, et pead rehve säästma. Ja siis muidugi tavateed, mis on puhas nauding.“