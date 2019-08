VIDEO | Mälestusi täis on atmosfäär: meenuta, kuidas Tänak kaks aastat järjest Saksamaal võidurõõmu tundis 

Alates 2002. aastast MM-sarja kuuluval võidusõidul on traditsiooniliselt poodiumi kõrgeimale astmele jõudnud Kesk-Euroopa sõitjad. Prantslasel Sebastien Loebil on üheksa võitu, tema kaasmaalasel Sebastien Ogier'l kolm. Korra on võidurõõmu maitsnud belglane Thierry Neuville, korra hispaanlane Dani Sordo.