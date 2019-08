MIS JUHTUS? Eesti koondis tegi Türgis harukordse tulemuse 

Eesti alustas mängu koosseisus sidemängija Kert Toobal, diagonaalründaja Renee Teppan, nurkades Andrus Raadik ja Kristo Kollo, tempomehed Ardo Kreek ja Timo Tammemaa ning libero Rait Rikberg.

Teises geimis tuli Kollo asemel mängu Martti Juhkami. See geim möödus taas punkt-punktis ja samuti nagu enamus eelmiseid geimilõppe nende kolme päeva jooksul võttis napi geimivõidu 25:23 kodumeeskond. Meie resultatiivseim oli Kreek 6/+5 punktiga, Teppan ja Tammemaa lisasid 3.

Kolmandas geimis tuli Tammemaa asemel sisse Andri Aganits ja päris esimestest pallivahetustest alates kehtestas end blokis päris korralikult ning tõi kiirelt ka temporünnakutest punkte. Servi vastuvõtul käis meeskonnal abiks libero Silver Maar. Geimi alustasime vastastest halvemini, aga alates geimi keskpaigast olime pidevalt mõnepunktilises eduseisus ja seekord suutsime ka korralikult lõpu ära vormistada. Geim Eestile 25:22, punktitoojad Aganits 7/+7(!), Teppan 5/+1, Kreek ja Raadik kumbki 2.

Neljandas tuli mängu Rauno Tamme ja Raadik sai puhkama. Seda geimi juhtisime algusest lõpuni. Turvaliseks vahe ei kärisenud, samas ei suutnud türklased kordagi seisu viigistada. Geim varasemaid arvestades kindlalt 25:20 Eestile. Punktid: Teppan 6/+6, Juhkami 4/+4, tempomehed Aganits ja Tammemaa mõlemad 3.

Kogu mängu kokkuvõttes oli meie suurim skoorija oodatult diagonaalründaja Renee Teppan 22/+11 punktiga (rünnakud 51%). Kreek lisas 11/+9, Aganits 10/+8, Raadik 9/+4. Kreek lõi Eesti 5-st serviässast 2, Aganits tõi Eesti 5-st blokipunktist 3. Meeskondlikult olid näitajad suhteliselt võrdsed, selgelt alla jäime vaid blokkidega - meil 5, vastastel 11. Rünnakute õnnestumine (kõik Eesti poolt vaadatuna) 46% vs. 47%, vastuvõtt 55% vs. 43%, serviässad 5 vs. 5, servivead 16 vs. 18.

Rahvuskoondise kapten Kert Toobal vaatas kolme mängu peale tagasi ja oli positiivne: „Kõige tähtsam, et võitlust oli. Järjest rohkem hakkas tulema emotsiooni ja kuna me teame, et meie mängustiil on selline, et ainult võitlusega me neid punkte saame, siis see on väga tähtis eelseisvaid mänge arvestades.“