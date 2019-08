Kurb: rulalegendi allakäigutrepil pole otsa ega äärt 

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti

Kui teda poleks tulnud... Ma ei kujuta ette, kas oleksin üldse enam olemas. Just alkoholi tõttu. Enne tema tulekut ei saanud kohati arugi, kui läbi ma omadega tegelikult olin. Pidin magama jäämiseks end mäluauku jooma. Alati. Ma ei osanud oma aju välja lülitada. Panin selga pidžaama, pesin hambad, aga aju ei saanud sellest aru. Võisin öö otsa lage vaadata. Lõpuks jõin end maani täis, et saaks natukenegi magada. See oli päris halb. Nüüd tahan lihtsalt näha, kuidas Phoenix Wolf kasvab. Ta on nii ideaalne poiss, et ma ei taha isegi teist last saada. Südamest loodan, et ma enam midagi pe***e ei keera. Ma lihtsalt unistan sellest, kui lõbus oleks meil koos rulaga sõita. Saaksin teda õpetada... Mulle ei meeldi üksinda sõita, samas ei meeldi mulle ka paljude inimeste silme all sõita. Pojaga koos oleks ideaalne.