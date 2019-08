KAHJU! Kuulsat korvpallitreenerit tabas ravimatu haigus 

"Väsimus ja tasakaalu hoidmine on minu jaoks suureks probleemiks. Üritan oma keha tugevdada, mis aitab minu liigeste paindlikust ja liikuvust," ütles 60aastane Ameerika ja Iisraeli passiga mees.

"Olen treener ning minu töö on paljusid inimesi õpetada ja innustada. See, et ma pole enam nii liikuv, ei mõjuta minu võimet neid asju teha. Mul on vedanud. Mul on suurepärased arstid ja füsioterapeudid ning võistkonna ninamehed, kes aktsepteerivad minu puudjääke ja aitavad neid ületada. Kuidas saaksingi kurta? Ma ei tee seda kunagi," lisas ta.

Blatt krooniti 2014. aastal Tel Avivi Maccabiga Euroliiga võitjaks ning edu on treenerit saatnud ka rahvusvahelisel rindel – Venemaa koondisega on tema auhinnakapis Londoni olümpia pronks ning EM kuld (2007) ja pronks (2011).

Juhendaja on peatreenerina leiba teeninud ka NBAs. Unistuste liigas tüüris ta umbes poolteist aastat Cleveland Cavaliersi, kellega jõuti ka NBA finaali, kus jäädi alla Golden State Warriorsile.

Polüskleroos ehk sclerosis multiplex on kõige sagedasem noori inimesi tabav kesknärvisüsteemi haigus, kirjutab virtuaalkliinik.ee. See pole otseselt pärilik, kuid geneetikal on siiski roll – on leitud, et veidi sagedamini haigestuvad ühe perekonna liikmed. Seega on polüskleroos teatud määral geneetilise eelsoodumusega haigus.

Sagedamini diagnoositakse sclerosis multiplex vanuses 20–40 eluaastat ja pisut rohkem naistel kui meestel. Haiguse korral pole olemas täiesti terveks tegevat ravi, kuid tänu mitmekesistele ravivõimalustele paraneb haigusega toimetulek ja patsiendi elukvaliteet tänapäeval pidevalt.