Hispaanlane süüdistab Eesti rallimeest ja prantslast: nad tahtsid räpaselt mängida  

Nüüd tegi suu lahti ka Llarena. Kodumaa väljaandega AS rääkides ütles 25aastane sõitja: "Kui ralli lõppes, teadsin, et tulemus polnud õiglane, mistõttu otsustasin intervjuudest keelduda. Ootasin, et olukord selgineks.

Franceschi peatus, et minu tiitlirivaal Torn üldarvestuses mööda lasta. Kui ta aga nägi, et katse on peatatud, jätkas ta sõitmist. See polnud aus mäng ja hammustas neid lõpuks tagumikust." Eestlane ja prantslane sõitsid M-Spordi ridades, nende istumise all oli firma kõige uuem Ford Fiesta R2.