M-Sport kogub tiitlita jäänud Torni aitamiseks infot: teeme üheskoos ralli ausaks mänguks 

Franceschil oli viimasel katsel probleeme mootoriga, mistõttu pidi ta vahepeal seisma jääma ning masinale restardi tegema. Selle peale kulus prantslasel ligikaudu minut, mis talle hiljem kohtunike poolt juurde lisati. Seda vaatamata asjaolule, et viimane katse tühistati ning kõikidele sõitjatele määrati sama aeg.

Tõsi, ka Llarenat tabasid probleemid. Palju kirgi kütab fakt, et hispaanlasel lõhkes palju draamat põhjustanud viimasel katsel rehv! M-Sport andis väidetavalt selle kohta sisse ka protesti, kuid Õhtulehele teadaolevalt seda ei rahuldatud ning tulemused peaksid praeguseks olema ametlikud.

Samas on selge, et M-Sport, kelle Ford Fiesta R2ga sõitsid EM-sarjas nii Torn kui ka Franceschi, pole valget lippu lehvitanud. M-Spordi Poola harus töötav insener Lukasz Brodzinski postitas sotsiaalmeediasse pildi purunenud rehviga Llarena autost ja kirjutas: "Palun jagage seda postitust! Barumi ralli pealtvaatajad, kui teil on veel pilte Llarena autost ja purunenud rehvist viimasel katsel, jagage neid. Teeme üheskoos ralli ausaks mänguks."