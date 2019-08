Cristiano Ronaldo šokeeris koos parima sõbraga oma poega 

Lapsed arvavad, et maailmas tulevad asjad lihtsalt kätte. Majad, autod, riided... Üritan oma pojale selgeks teha, et edu ei tule vaid andega. Kui ennast millelegi pühenduda ja palju vaeva näha, siis arvan, et võid saavutada ükskõik, mida soovid."