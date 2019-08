PÕNEV TÄIENDUS! Rapla värbas oma ridadesse kogenud koondislase 

29aastane Keedus on Eesti meistriliigas mänginud alates hooajast 2007-08, mil jooksis väljakule TTÜ meeskonnas. Peale seitset hooaega ülikooli eest liikus ta edasi BC Kalev/Cramo ridadesse, kus veetis viis järgmist aastat. Samal ajal on temast saanud oluline tugisammas Eesti korvpallikoondise jaoks.

„Erik on Eesti korvpallis teada-tuntud ja pikemat tutvustust kindlasti ei vaja,” sõnas Rapla klubi juht Jaak Karp. „Ta on end väga hea mängijana meie jaoks tõestanud juba ammu ning kui nüüd avanes võimalus ta Rapla ridadesse kutsuda, haarasime sellest loomulikult kiirelt kinni. Targa ja kogenud mängijana on ta meie äärele kindlasti üheks väga heaks tugitalaks ja oleme kindlad, et ta suudab Raplas oma endise mängukindluse leida.“