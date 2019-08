Ott Tänak: uue aasta plaanid on jätkuvalt lahtised 

„Uue aasta plaanid on jätkuvalt lahtised ja seepärast ei ole veel midagi kommenteerida,“ vastas ta tulevikku puudutavale küsimusele. Seni on kõige enam spekuleeritud, et Tänak jätkab Toyotas, kuid oma võimalust saarlase värbamiseks otsivad ka M-Sport ja Hyundai.