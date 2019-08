STATISTIKA: Klavan näitas Liverpooli eest väga kindlat mängu, kuid üks mees on ilmeksimatu! 

Opta võttis luubi alla Liverpooli meeskonna kõik Premier League'i mängud, mis on toimunud alates 2014. aastast. Selgub, et meeskonnas on üks jalgpallur, kes pole teinud ühtegi ohtliku olukorraga lõppenud eksimust: Trent Alexander-Arnold. Noor britt on sel ajal liigamängudes väljakul viibinud 4560 minutit ja pole ühtegi otsustavat jama kokku keeranud.