Tiitlit jahtiv Jüri Vips: pean arenema ja mitte vigu tegema, siin sarjas loeb iga punkt 

Tuleb märkida, et hooaja alguses näitas parimat minekut Schwartzmani tööandja ehk Prema meeskond, kuid ajapikku on Vipsi tiim Hitech üha enam hoogu sattunud. Konstruktorite arvestuses on Prema küll 326 punktiga kindel liider, kuid Hitech on tõusnud teiseks (165 punkti).