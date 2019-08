Superarvuti otsustas: Messi on Ronaldost mäekõrguselt üle 

Kui laiemale jalgpallipublikule jäävad enamasti meelde väravad, mille löömises on Ronaldo ja Messi enam-vähem võrdsed, kuid skoorimise juures unustatakse, et jalgpalliväljakul on veel kümneid erinevaid elemente, mille tõttu hea tulemus vormitakse. Valemisse pandi sisse kõik jalgpallimängu puudutava elemendid nagu triblingud, täpsed söödud, pallikaotused tekitatud ohtlikud võimalused jne.