VIDEO | Vaata, mis katsumused ootavad Ott Tänakut Saksamaal 

Kuigi Saksamaa etappi liigitatakse asfaldirallide sekka, siis on tegu väga mitmekesise osavõistlusega. Suures osas veiniistanduste vahel kulgev ralli on juhtide jaoks väga nõudlik: teed on kitsad, kurvid keerulised ja pimedad. Lisaks on ilm heitlik, mis muudab olud sportlaste jaoks eriti ettearvamatuks.



Vaata Saksamaal valitsevaid olusid lähemalt videost.