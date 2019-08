VIDEO | Striptiis ja jalgpall: feminismi naeruvääristav ukrainlanna tegi imetriki 

Irina Morozjuki väljakutsuv Instagrami konto on saanud triki järel juurde tuhandeid uusi jälgijaid. Briti meedias toodi välja ka see, et naine ei pea lugu feminismist.

„Tänapäeval püüdlevad palju naised võrdsuse poole. Minu meelest on see naljanumber. Alustada tuleks aga juba sellest, et me oleme looduse poolt teistsuguseks loodud. Kujutage ette olukorda, kus ma tulen oma mehega poest ja toidukotid on minu käes – meil on ju võrdsus!“ on Irina kirjutanud.