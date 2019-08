SUURTURNIIRI OOTUSES: kes on US Openi kõige suuremad favoriidid? 

Tenniseaasta viimane suure slämmi turniir US Open algab 26. augustil New Yorgis. Tiitlikaitsjad Novak Djokovic ja Naomi Osaka astuvad mõlemad võistlustulle.

Meesteturniiril on kindlaks favoriidiks viimasest viiest suurest slämmist neli võitnud ja New Yorgis eelnevast üheksast finaalist seitsmes mänginud Novak Djokovic.

Serblase peatamine viiesetilises matšis tundub viimasel ajal üsna võimatu ülesanne. Tänavu on seda suutnud, vaid Dominic Thiem Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis. Kuid siis valitsesid Pariisis keerulised olud: puhus väga tugev tuul. New Yorgis on Djokovici enamasti kimbutanud kuumus.

Tema võitmiseks lähebki vaja paljude asjade kokku langemist: keerulised olud ja veatu mäng vastase poolt. Djokovici järel peetakse teiseks soosikuks 12kordset Prantsusmaa lahtiste tšempionit Rafael Nadali.

Maailma esireket Novak Djokovic Foto: PantherMedia/Scanpix

Nadal suutis pärast Wimbledoni poolfinaalis Federerilt saadud kaotust ennast koguda ja triumfeerida augustikuu alguses Montrealis toimunud Rogers Cup'il. Samas polnud seal konkurentsis Djokovici ega Federeri. Siiski on hispaanlane näidanud, et kui ta on terve, siis suudab ta konkureerida kõikidele tiitlitele.

12kordne French Openi võitja Rafael Nadal Foto: PantherMedia/Scanpix