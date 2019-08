ÜLLATUS? Venemaa kutsub vihavaenlase suurele peole 

Endine keskmaajooksja Coe, kes võitis Moskva olümpiamängudelt kulla ja hõbeda, on IAAFi presidendina seisnud otsuste taga, mis on keelanud Venemaal osaleda rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel. Ajutist keeldu, mis määrati 2015. aasta novembris, on pikendatud koguni 11 korda. Kuigi Venemaa president Vladimir Putin on riigi alaliidult nõudnud, et keeld 2020. aastal Tokyos toimuvateks mängudeks tühistataks, pole nad suutnud IAAFi piisavalt veenda selle annulleerimiseks.