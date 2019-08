Ajalugu teinud kurt tennisist: raske tööga on kõik võimalik! 

Lee julgustas mängujärgsel pressikonverentsil teisi kurte. “Inimesed tegid minu üle alati nalja. Nad ütlesid, et mul pole mõtet tennist mängida. Tahtsin kõigile tõestada, et suudan seda teha. Minu sõnum kõigile kuulmisvaegusega inimestele on, et ärge laske end sellest mõjutada. Raske tööga on kõik võimalik,” sõnas 21aastane võidumees, keda abistas intervjuu ajal kihlatu Soopin.