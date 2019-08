Superstaarideta USA korvpallikoondise uudne olukord: „Pole vahet, kes punkte viskab ja palliga toimetab!“ 

Kuigi jänkidel on meeletu valik, käivad üle pika aja jutud, et MMi kulla võib võita mõni teine riik. LeBron James, James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, Stephen Curry... Need on vaid mõned superstaarid, kes tänavuselt suurturniirilt kõrvale jäävad. Sarnase tasemega pallureid võiks välja tuua ehk veel paari viisiku jagu.